POL-IZ: 231011.1 Brunsbüttel: Biker verstirbt nach Unfall

Heide (ots) - Am Montagmittag ist in Heide ein unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stehender Autofahrer auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Ein Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,73 Promille. Um 12.10 Uhr war eine Frau in einem Nissan auf der Hamburger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Süderholm unterwegs. Verkehrsbedingt musste die 41-Jährige in Höhe der ...

