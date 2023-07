POL-PPRP: Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Montagmorgen, 10.07.2023, gegen 04:00 Uhr, wurde ein Leichnam in einem offenen Kabelschacht der derzeit stillgelegten Straßenbahnhaltestelle am Rathaus-Center Ludwigshafen gefunden. Die Identität der verstorbenen Person konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur konkreten Todesursache aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: ...

mehr