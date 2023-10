POL-IZ: 231010.4 Heide: Betrunkener verursacht Unfall

Heide (ots) - In Abwesenheit des Bewohners ist ein Unbekannter am Montagabend in ein Haus in Heide eingestiegen. Der Täter richtete einigen Sachschaden an und entwendete eine Spielekonsole. Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 20.15 Uhr drang ein Unbekannter über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude in der Teichkoppel ein. Er durchsuchte einige Behältnisse und stahl eine Playstation. Ein Smartphone und ein Tablet ...

