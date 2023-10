Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231010.3 Heide: Einbruch am frühen Abend

Heide (ots)

In Abwesenheit des Bewohners ist ein Unbekannter am Montagabend in ein Haus in Heide eingestiegen. Der Täter richtete einigen Sachschaden an und entwendete eine Spielekonsole.

Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 20.15 Uhr drang ein Unbekannter über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude in der Teichkoppel ein. Er durchsuchte einige Behältnisse und stahl eine Playstation. Ein Smartphone und ein Tablet beschädigte der Täter zudem, ließ die Gegenstände jedoch zurück. Der Wert der Beute liegt bei 400 Euro, die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte sich auf etwa 1.400 Euro belaufen.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell