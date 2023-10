POL-IZ: 231009.11 Eggstedt: Betrunken in den Graben

Eddelak (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist ein junger Mann in Eddelak infolge Trunkenheit mit seinem Auto verunglückt. An dem Wagen entstand Totalschaden, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen 5 Uhr war ein 23-Jähriger auf der Landesstraße 139 von Kuden aus in Richtung Eddelak unterwegs. In Höhe des Futterweges kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, drehte und überschlug sich, bevor er zum ...

mehr