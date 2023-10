Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231009.9 Kaiser-Wilhelm-Koog: Unfall infolge Trunkenheit

Kaiser-Wilhelm-Koog (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein junger Mann infolge Trunkenheit mit einem Auto in Kaiser-Wilhelm-Koog verunglückt. Ein Atemalkoholtest bei dem Betroffenen lieferte ein Ergebnis von 1,87 Promille.

Um 06.20 Uhr war ein 24-Jähriger in einem Ford auf der Straße Sommerdeich unterwegs. Vermutlich aufgrund seines erheblichen Alkoholisierungsgrades geriet er über den dortigen Kreisverkehr, beschädigte diesen und setzte seine Fahrt zunächst fort. Wegen des an seinem Wagen entstandenen Schadens musste er jedoch in der Deichstraße anhalten und setzte seine Flucht von dort zu Fuß fort. Am Deich entdeckte eine Streife den Unfallfahrer, der zunächst wegzulaufen versuchte, letztlich aber in der Deichstraße nach Ansprache stehenblieb. Ein Atemalkoholtest bei dem Dithmarscher ergab einen Wert von 1,87 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Der an dem Unfallwagen entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Merle Neufeld

