Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schifferstadt (ots)

Am 04.08.2023 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Großen Kapellenstraße in Schifferstadt. Eine 67-Jährige Autofahrerin aus Schifferstadt befuhr mit ihrem Skoda die Kirchenstraße und bog in zu weitem Bogen nach rechts in die Große Kapellenstraße ein, weshalb sie mit dem in der Großen Kapellenstraße entgegenkommenden 36-jährigen Fahrer eines PKW Smart zusammenstieß. Der Fahrer des Smart wurde hierdurch leicht verletzt, bedurfte vor Ort aber keiner medizinischen Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell