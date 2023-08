Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Garage

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage in der Reisstraße in Speyer. Ein aufmerksamer Zeuge konnte gegen 02:30 Uhr beobachten, wie zwei Täter die besagte Garage durchsuchten. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie auf zwei Fahrrädern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde Werkzeug aus der Garage entwendet, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen? Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

