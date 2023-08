POL-PDLU: Frankenthal - Taschendiebstahl im Bereich Rathausplatz/Bahnhofstraße

Polizeidirektion Ludwigshafen

Frankenthal - Taschendiebstahl im Bereich Rathausplatz/Bahnhofstraße

Frankenthal

Einer 70-Jährigen wurde am gestrigen Samstagvormittag zwischen 11:00 und 12:00 Uhr der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Die Geschädigte hob zunächst bei einer Bank Geld ab und ging kurze Zeit später in der Bahnhofstraße in ein Bekleidungsgeschäft. Erst an der Kasse fiel ihr auf, dass ihre Handtasche, welche um den Rollator gewickelt war, offen stand und der Geldbeutel fehlte. Hierdurch entstand ihr ein Schaden von etwa 400 Euro.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

