Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231012.1 Kellinghusen: Trunkenheitsfahrt endet in Gartenzaun

Kellinghusen (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Autofahrer in Kellinghusen in einen Gartenzaun gefahren und geflüchtet. Wie sich später herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Gegen 04.25 Uhr war ein Mann in einem Ford auf dem Lohkoppelweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 9 kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Gartenzaun. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Eine Streife suchte den Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift auf, wo ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 2,15 Promille lieferte. Der Beschuldigte räumte ein, gefahren zu sein und vorab Bier konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 39-Jährigen an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Kellinghusener wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen der Trunkenheit verantworten müssen.

An dem Zaun entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro, bei dem Ford dürfte die Schadenshöhe bei 1.500 Euro liegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell