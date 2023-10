Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231012.2 Itzehoe: Trunkenheit am Steuer

Itzehoe (ots)

Am Mittwochabend hat eine Streife in Itzehoe einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Alkohol stehend am Steuer saß. Er musste sich der Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 22.00 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Schenefelder Chaussee eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Sie stoppten einen Mazda, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß. Aus dem Fahrzeuginneren drang Alkoholgeruch, woraufhin der Mann einräumte, zuvor Bier getrunken zu haben. ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit verantworten müssen, seinen Führerschein beschlagnahmten die Einsatzkräfte.

Merle Neufeld

