Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231012.4 Heide: Raub auf Taxifahrer

Heide (ots)

Am Dienstagabend haben zwei Unbekannte in Heide einem Taxifahrer seine Einnahmen abgenommen. Im Anschluss flüchteten die Täter, eine Fahndung nach ihnen verlief negativ.

Gegen 23.20 Uhr nahm der Anzeigende am Heider Bahnhof zwei Personen auf und beförderte sie in die Kreuzstraße. Hier verließ einer der Männer das Taxi, der andere wollte zurück zum Bahnhof, wohin der Fahrer ihn brachte und in der Güterstraße hielt. Der Gast verließ das Auto, begab sich zur Fahrerseite und öffnete die Tür. Er griff nach dem sich im Seitenfach befindenden Portemonnaie und entriss es dem Fahrer, der es zu verteidigen versuchte. In diesem Moment kam die männliche Person hinzu, die zuvor in der Kreuzstraße ausgestiegen war. Schließlich entfernte sich das Duo mitsamt der Beute in Richtung Lüttenheid.

Laut dem 61-jährigen Geschädigten waren beide Personen schlank. Eine war 175 bis 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent und war dunkel gekleidet. Der zweite Täter war etwas kleiner und jünger, sprach ebenfalls Deutsch mit Akzent und war dunkel gekleidet. Er hatte dunkle Haare, an den Seiten kurz und am Oberkopf lockig.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell