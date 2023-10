Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Einbruch in Straßenmeisterei Grünstadt sowie ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

In der Zeit vom 13.10.2023, 12:30 Uhr zum 14.10.2023, 11:15 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zur Straßenmeisterei in Grünstadt. Dafür schnitten sie den dortigen Zaun auf und hebelten mehrere Fensterscheiben aus. Aus der dortigen Lagerhalle wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei fortgeführt und dauern an.

Zudem versuchten sich am Abend des 13.10.2023 gegen 20:15 Uhr weitere bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schloßstraße in Grünstadt - Ortsteil Asselheim zu verschaffen. Die Täter scheiterten und konnten die Fenster samt geschlossenen Rollladen nicht aufhebeln, wodurch zum Glück lediglich geringer Sachschaden entstand.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

