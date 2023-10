Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Grünstadt (ots)

Der 26-jährige Geschädigte stellte seinen PKW am 12.10.2023 um 19:30 Uhr auf Höhe der Sausenheimer Straße 19 in 67269 Grünstadt ab. Als er am nächsten Morgen um 10:00 Uhr losfahren wollte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe des 26-jährigen Geschädigten. Da niemanden unter der Telefonnummer erreichbar war, rief er die Polizei hinzu. Der unbekannte Fahrer befuhr vermutlich die Sausenheimer Straße von Sausenheim in Fahrtrichtung Grünstadt, fuhr zu weit rechts und kollidierte dabei auf Höhe der Hausnummer 19 mit dem Außenspiegel des Geschädigten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro am linken Außenspiegel. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

