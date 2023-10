POL-IZ: 231016.7 Lunden: Mann vor Gaststätte verletzt

Schlichting (ots) - Durch den Diebstahl mehrerer Ortstafeln ist der Gemeinde Schlichting in der vergangenen Woche ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte zwei Ortstafeln. Eine stand in der Dorfstraße, Ortsein- und -ausgang in Richtung Fedderingen, die andere am Ortsein / -ausgang in ...

mehr