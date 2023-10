POL-IZ: 231017.2 Meldorf: Einbruch am Förderzentrum

Heide (ots) - Am Montag (16.10.23) um 16:40 Uhr kam es in der Obdachlosenunterkunft an der Meldorfer Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein 48jähriger Bewohner griff im Streit einen 71jährigen Mitbewohner an und verletzte diesen durch mehrere Schläge am Kopf. Einsatzkräfte verbrachten den schwer verletzten Mitbewohner ins WKK Heide, sein Zustand ist derzeit stabil. ...

