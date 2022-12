Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Sankt Georgen: Räuberischer Ladendiebstahl in Tankstelle - Täter flüchtig

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 30.12.2022, kurz vor 7:30 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person eine Tankstelle in der Bötzinger Straße in Freiburg-Sankt Georgen und entwendete Tabakwaren in bislang unbekannter Menge aus einer Verkaufstheke.

Der Mann versuchte anschließend mit der Beute in einem mit einem weiteren Komplizen besetzten Fahrzeug zu flüchten. Ein Angestellter und ein Zeuge versuchten zunächst den Ladendieb festzuhalten und die Wegfahrt mit dem Fluchtwagen zu verhindern. Hierbei wurden der Angestellte und der Zeuge leicht verletzt.

Den Tätern gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen die Flucht.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein silbernen PKW mit französischen Kennzeichen gehandelt haben. Ob es Tatzusammenhänge zu weiteren Straftaten gibt, wird derzeit ermittelt.

Der genaue Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Ladendieb:

Männlich, 1,70 Meter groß, dunkle Haare, helle Haut, etwa 30 Jahre alt, sprach eine ausländische Sprache.

2. Fahrer des Fluchtfahrzeugs:

Männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß, sportlich-schmale Statur, dunkle beziehungsweise braune Haare, unrasiert, helle Haut, zwischen 30 und 48 Jahren alt, bekleidet mit langer blauer oder schwarzer Winterjacke, blauen Jeans und weißen Turnschuhen, sprach eine ausländische Sprache.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0761/ 882-2880.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell