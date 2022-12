Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemeldung der PI Eichsfeld vom 10.12.2022

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 09.12.2022 / 06:55 Uhr befuhr die 19jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai Getz die B 247 von Leinefelde kommend in Richtung Worbis. Sie beabsichtigte, einen Lkw zu überholen. Aufgrund der Straßenbaulichkeiten musste die Fahrerin des Pkw den Überholvorgang abbrechen und bremste stark ab. Dabei geriet der Pkw ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in den Straßengraben, wo es zum Stillstand kam. Es entstand Sachschaden am Pkw inHöhe von 8.000,-EUR. Die Fahrern wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Am 09.12.2022 / 16:50 Uhr parkte die 74jährige Fahrerin eines Pkw VW Caddy auf dem Parkplatz des Leinebades in Leinefelde aus und kollidierte mit einem abgestellten Pkw Nissan Navara. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 350,-EUR. Die Fahrerin stieg aus, erkannte ihren Angaben zufolge aber keinen Schaden und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Dabei wurde sie aber von Zeugen beobachtet, die den Fahrer des beschädigten Nissan informierten, dieser dann die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell