POL-IZ: 231017.4 Meldorf: 300 Liter Diesel von Baustelle entwendet

Sankt Michaelisdonn (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, in das Sozialkaufhaus in Sankt Michaelisdonn einzudringen. Das Vorhaben schlug fehl, es entstand lediglich Sachschaden. Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, 21.30 Uhr, bis zum gestrigen Montag, 08.00 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Tür und an Fenstern der gemeinnützigen ...

mehr