Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall-Fahrer sondiert die Lage und flüchtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Nach einem Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer schaute ein VW-Fahrer am Sonntag, 16.07.2023, nach möglichen Zeugen und setzte dann seine Fahrt fort.

Ein 22-jähriger Bielefelder fuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf der Eckendorfer Straße in Richtung stadteinwärts und bog nach rechts in die Feldstraße ab. Auf der Feldstraße überholte ihn ein PKW und stieß ihn dabei mit dem Außenspiegel an, so dass er zu Fall kam.

Der Fahrer des blauen VW Golf mit Bielefelder Kennzeichen hielt in einiger Entfernung an, stieg aus und ging in Richtung des Gestürzten. Dabei schaute er sich um, bemerkte, dass keine Zeugen im Umfeld waren und setzte daraufhin seine Fahrt mit dem blauen VW Golf fort, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern.

Das Opfer beschrieb den Fahrer als Mann von südosteuropäischem Erscheinungsbild, circa 185 cm groß, korpulent und mit gräulichem Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Kette mit Kreuz.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Melden Sie sich bitte unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell