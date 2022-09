POL-NE: Ehrlicher junger Finder - Briefumschlag wird sofort der Polizei übergeben

Neuss (ots) - Eine Reiseenduro vom Typ Husqvarna 901 Norden entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag (03.09.), 20:00 Uhr, bis Montag (05.09.), 07:30 Uhr, aus einer Tiefgarage an der Maastrichter Straße. Die Geländemaschine in den Farben Schwarz, Weiß und Neongelb war mit einer Auspuffanlage der Firma Akrapovic ausgestattet und hatte das Kennzeichen NE-HQ 5. In ...

mehr