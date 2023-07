Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW mit gestohlenen Werkzeugen gefüllt - Dieb in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Ein notorischer Ladendieb flog am Freitag, 14.07.2023, mit einer Begleiterin bei einem Werkzeugdiebstahl an der Eckendorfer Straße, nahe der Vogteistraße, auf. Er sitzt jetzt in Haft.

Der Ladendetektiv eines Baumarktes beobachtete gegen 14:40 Uhr ein Paar, das sich in der Werkzeugabteilung des Geschäftes zahlreiche Ware aus den Auslagen nahm und in mitgebrachte Taschen lud. Anschließend trennte sich das Paar und verließ an verschiedenen Ausgängen mit ihrer Beute das Geschäft. Der Detektiv folgte den Dieben, geleitete sie ins Büro und rief die Polizei. Insgesamt hatte das Paar Werkzeuge im Wert von circa 1000 Euro in den Umhängetaschen verstaut.

Der 48-Jährige und die 47-Jährige aus Oberhausen behaupteten gegenüber den Polizisten mit dem Zug angereist zu sein. Jedoch fanden die Beamten auf dem Parkplatz einen Opel Combo mit Oberhausener Kennzeichen, der auf die 47-Jährige zugelassen war. In dem offenen Fahrzeug steckte der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss. Im Fahrzeug fanden die Polizisten weitere zahlreiche entwendete Werkzeuge, im Wert von mehreren Hundert Euro.

Recherchen ergaben, dass der 48-Jährige bereits Haftstrafen wegen Ladendiebstahls verbüßt hatte sowie wiederholt bei Ladendiebstählen gefasst worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Seine Begleiterin konnte nach den polizeilichen Maßnahmen die Polizeiwache verlassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell