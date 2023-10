POL-IZ: 231017.6 Hemmingstedt: Kupferkabel entwendet

Brunsbüttel (ots) - Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter eine Seniorin in einem Supermarkt in Brunsbüttel bestohlen. Der Täter erbeutete ein Portemonnaie, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Edeka in der Kaufhausstraße auf. Bei sich hatte die Dame eine Handtasche, in der sie ihre Geldbörse verwahrte. Als die Frau noch in dem Geschäft ihr ...

mehr