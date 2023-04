Polizei Düren

POL-DN: Abbiegevorgang brachte Traktor zum Umkippen

Bild-Infos

Download

Niederzier (ots)

Am gestrigen Nachmittag (17.04.2023) kippte ein 27-jähriger Traktorfahrer und sein 25-jähriger Beifahrer beim Linksabbiegen auf die rechte Fahrzeugseite, sodass der Beifahrer in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen 14:00 Uhr befuhr der 27-Jährige aus Niederzier die Schlosstraße in Hambach und beabsichtigte, nach links in die Zufahrtstraße zum Schloss abzubiegen. Dabei kippte der Traktor auf die rechte Fahrzeugseite, der Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten. Sein Beifahrer hingegen musste zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus verbleiben. Die freiwillige Feuerwehr war vor Ort und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Am Traktor entstand leichter Sachschaden.

