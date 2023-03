Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Erfurt (ots)

Gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Erfurt auf der Hannoverschen Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger VW-Fahrer fuhr vom Binderslebener Knie in Richtung Nordhausen. Auf Höhe der Rettungswache kam es an einer Baustelle zum Stau. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf eine 28-jährige Skoda-Fahrerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Audi geschoben. Die 30-jährige Fahrerin des Audis blieb glücklicherweise unverletzt. Auch der 21-jährige Unfallverursacher kam ohne Verletzungen davon. Seine sieben Monate alte Tochter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Skoda-Fahrerin verletzte sich leicht am Bein und musste an der Unfallstelle medizinisch behandelt werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell