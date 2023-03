Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 17-Jährige leicht verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagnachmittag im Erfurter Norden eine Jugendliche leicht verletzt. Eine 16-jährige Honda-Fahrerin war gegen 14:45 Uhr gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Sozia im Ammertalweg unterwegs. Als die jungen Leute nach rechts in die Magdeburger Allee abbiegen wollten und an einer Ampel warten mussten, übersah ein 65-jähriger Opel die beiden und fuhr auf das Leichtkraftrad auf. Dabei verletzte sich die 17-Jährige leicht und musste an der Unfallstelle in einem Rettungswagen medizinisch behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (DS)

