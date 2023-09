POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 26.09.23 Foto im Anhang

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 26.09.23

Peine (ots)

Mehrere Zigarettenautomatenaufbrüche in Peine

Peine, Eichendorffstraße/Am Anger, 24.09.2023 20:00 Uhr - 25.09.2023 12:39 Uhr

Zwischen dem 24.09.23 20:00 Uhr und dem 25.09.23 12:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe kann bislang auf ca. 500EUR geschätzt werden.

Vermutlich im gleichen Zusammenhang steht der Aufbruch eines Zigarettenautomaten, der sich ebenfalls in der Peiner Innenstadt, Am Anger, am 25.09.23 gegen 12:39 Uhr ereignete. Dort konnte sowohl der Inhalt des Münzfaches sowie der gesamte Zigaretteninhalt erbeutet werden. Die Schadenshöhe konnte bisher nicht festgestellt werden.

Die Polizei Peine bittet um Zeugenhinweise unter der 05171/9990.

Scheibe eingeschlagen

Peine, Ilseder Straße, 25.09.23,12:45 Uhr

Auf der Bundesstraße 444 in Peine schlugen bislang unbekannte Täter auf die Heckscheibe eines dort am Straßenrand abgestellten BMW ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum des PKW. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angegeben werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der 05171/9990 entgegen.

Vechelde, Hildesheimer Straße, 25.09.2023 20:43 Uhr

E-Scooter- Fahrer stürzt alkoholisiert

Der Führer eines E-Scooters stürzte im Bereich der Bahnunterführung des Bahnhofes Vechelde ohne sich dabei zu verletzen. Durch die aufnehmenden Beamten konnte eine Beeinflussung durch Alkohol nicht ausgeschlossen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Peine, Vöhrum, Herrenfeldstraße, 25.09.2023

Fahrradfahrer von Auto bedrängt

Auf der Herrenfeldstraße kam es zu einer Nötigung durch den 28-Jährigen Führer eines VW-Golf. Dieser bedrängte einen Fahrradfahrer aus Peine durch so dichtes Auffahren, dass dieser ausweichen und sein Tempo verringern musste. Im Weiteren Verlauf beleidigte der Autofahrer den 16-Jährigen Mann. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter 05171/9990.

Unfallflucht nach Streitigkeiten

Peine, Woltorfer Straße, 25.09.2023, 22:20 Uhr

Zu einem Unfall kam es am späten Montagabend zwischen einem PKW und einem Fußgänger in Peine. Der 33-jährige PKW-Führer touchierte beim Rechtsabbiegen den 39-jährigen Fußgänger. Anschließend kam es zu Streitigkeiten zwischen beiden Beteiligten, weshalb sich der Unfallverursacher daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Pkw nach Diebstahl in Vollbrand aufgefunden

Ilsede, OT, Groß Lafferde, Bauermeisterstraße, 23.09.2023, 04:30 Uhr - 06:00 Uhr

Durch 2 bislang unbekannte Täter wird zunächst der im öffentlichen Raum geparkt Opel entwendet. Dabei konnte durch eine Zeugin beobachtet werden, dass dieser einen anderen Pkw touchierte und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte der Pkw im Bereich Groß Ilsede, in Vollbrand stehend, aufgefunden werden. Die Absuche nach den Tätern mithilfe des Polizeihubschraubers verlief negativ.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der 05171/9990 zu melden.

Polizei besucht Familienzentrum (Foto im Anhang)

Im Rahmen der Gestaltung der sog. Tatütata-Wochen innerhalb des Familienzentrums Löwenzahn in Peine/Vöhrum besuchte am heutigen Tag die Peiner Polizei, vertretend durch PHK Faustmann, die Einrichtung und brachte den ca. 160 Kinder-und Krippenkindern kindgerecht die berufliche Vielfalt des Polizeibeamten sowie die Ausrüstung eines Polizisten des Einsatz-und Streifendienstes näher. Am Donnerstag wird ein Diensthundeführer mit Diensthund vor Ort sein und die dienstlichen Möglichkeiten eines Polizeihundes praktisch aufzeigen.

In der Woche zuvor war bereits die freiwillige Feuerwehr zugegen, zeigte deren Einsatzfahrzeuge vor und führte mit den Kindern u.a. eine Brandschutzerziehung durch. Weiterhin geplant ist der Besuch des Rettungsdienstes vom DRK.

