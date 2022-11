Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 30-Jährigen mit Tasche mutmaßlichem Diebesgut

Essen (ots)

Gestern Mittag (14. November) kontrollierten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen 30-Jährigen. Der Mann führte mehrere Uhren und Brieftaschen mit sich. Zudem hielt er sich unter verschiedenen Identitäten im Deutschland auf.

Gegen 12 Uhr bestreiften Einsatzkräfte den Hauptbahnhof in Essen. Dort hielten sie einen georgischen Staatsangehörigen an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der Mann unter mehreren Identitäten ohne Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufhält. Auf der Wache der Bundespolizei in Essen durchsuchten die Polizisten die Tasche des 30-Jährigen und fanden unter Anderem elf neuwertige Ledergeldbörsen, diversen Schmuck, elektronische Geräte und drei hochpreisige Armbanduhren bekannter Marken auf.

Der Georgier konnte den Beamten nicht erklären, wo und mit welchen Mitteln er diese erworben habe. Aufgrund des Verdachtes, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte, wurden die Gegenstände sichergestellt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahls, sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes ein.

