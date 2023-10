Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Nordhausen (ots)

Am Montag beschäftigten die Polizei mehrere Sachbeschädigungen, welche in der Stolberger Straße festgestellt wurden. Unbekannte zerstörten die Glasscheibe einer Straßenbahnhaltestelle. Außerdem wurde die äußere Scheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses sowie ein Fenster einer Wohnung beschädigt. Die Fensterscheibe eines Betreuungsbüros in der Stolberger Straße wurde durch unbekannte Täter mit einem Stein eingeworfen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Montag. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den bislang unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell