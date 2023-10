LPI-NDH: Scheiben einer Scheune eingeschlagen

Uder (ots) - Bislang unbekannte Diebe erbeuteten aus einer Garage Am Gänsestege ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Garage, wodurch das elektrische Garagentor beschädigt wurde. Der Diebstahl wurde am Sonntag, gegen 17 Uhr, durch die Geschädigten bemerkt. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein graues E-Bike Damenrad des Herstellers Haibike. ...

mehr