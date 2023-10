LPI-NDH: Polizei stellt alkoholisierten Fahrer nach Unfallflucht

Ebeleben (ots) - Eine Verkehrsunfallflucht wurde am Samstag, den 28.10.2023, gegen 12:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zur Anzeige gebracht. Der Fahrer eines roten Pkw Mazda hatte gegen 10:10 Uhr seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Ebeleben, in der Sondershäuser Str. abgestellt. Als der Fahrzeugführer gegen 10:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken hinteren Tür, auf Höhe des Radlaufes fest. ...

