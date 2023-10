Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Ebeleben (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht wurde am Samstag, den 28.10.2023, gegen 12:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zur Anzeige gebracht. Der Fahrer eines roten Pkw Mazda hatte gegen 10:10 Uhr seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Ebeleben, in der Sondershäuser Str. abgestellt. Als der Fahrzeugführer gegen 10:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken hinteren Tür, auf Höhe des Radlaufes fest. Hinweise auf den Verursacher wurden nicht am Pkw hinterlassen. Am Pkw konnten weiße Farbrückstände des Verursacherfahrzeuges festgestellt werden. Zeugen der Unfallfluch, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich über 0361 574365023 bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

