Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Sondershausen / Neuheide (ots)

Am Samstag, den 28.10.2023 gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B4 Neuheide in Fahrtrichtung Sondershausen. Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die B4 aus Richtung Neuheide kommend in Richtung Sondershausen. Auf Höhe des Ortsausgangsschildes Großfurra kam der Fahrer mit seinem Pkw nach links von seiner Richtungsfahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw VW Golf. Der Fahrer des Pkw Mazda sowie die Fahrerin des Pkw VW und die im Fahrzeug befindlichen zwei Kinder wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu wirtschaftlichen Totalschäden.

