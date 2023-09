Polizeidirektion Lübeck

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW auf Fehmarn

Lübeck (ots)

Am 15.09.2023, um 23:45 Uhr, stellte die Nutzerin eines schwarzen PKW Hyundai eine Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug fest. Abgestellt war er in der Straße "Am alten Schulhof" in Burg auf Fehmarn.

Beide Fahrzeugseiten wiesen tiefe Lackkratzer auf. Zudem war an dem hinteren rechten Reifen die Luft herausgelassen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf etwa 2.000 Euro.

Abgestellt wurde der PKW bereits zwei Tage zuvor, am 13.09.2023. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise zu einem Verursacher. Als die geschädigte Fehmaranerin den Schaden feststellte, verließ ein weißer PKW die Örtlichkeit. Daher bittet die Polizei Fehmarn um Hinweise aus der Bevölkerung.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise zur Aufklärung des Tatgeschehens geben kann, möge sich unter der Rufnummer 04371-503080 oder per E-Mail an Fehmarn.Pst@polizei.landsh.de melden.

