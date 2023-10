Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 28.10.2023 / 22:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt den 28jährigen Führer eines silbernen Pkw Hyundai. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfaht wurde untersagt und Anzeige erstattet. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde Anzeige wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

