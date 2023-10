Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung Pkw Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten beiden Seiten eines auf einem Parkplatz in der Heiligenstädter Kalkmühlengasse abgestellten grauen Pkw Ford EcoSport. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 27.10.2023 / 08:00 Uhr bis 11:50 Uhr. Auch in diesem Fall können noch keine Angaben zur Schadenshöhe getroffen werden.

