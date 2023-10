LPI-NDH: Sachbeschädigung Pkw Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 26.10.2023 / 22:30 Uhr bis zum 27.10.2023 / 13:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Heiligenstädter Thomas-Müntzer-Straße vor der Hausnummer 4 auf einem Parkplatz abgestellten roten Pkw Mitsubishi Carisma. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 300,-EUR. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

