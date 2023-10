Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: alkoholisierte Kinder

Nordhausen (ots)

"Not amused" dürften die Eltern eines 13 und 15 Jahre alten Jungen am 27.10.2023 gewesen sein. Die Polizei wurde gegen 17:30 Uhr informiert, dass der 13jährige hilflos in Heiligenstadt / Leineberg auf dem Gehweg liegen würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass dieser augenscheinlich stark alkoholisiert war und sich deshalb übergeben hatte. Der Rettungsdienst wurde informiert und verbrachte den Burschen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Eltern der beiden Durstlöscher wurden durch die Polizei informiert und die Kinder an diese übergeben. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass die Jungen den Alkohol in einem Supermarkt in Heiligenstadt erworben hatten. Gegen die Verkäuferin wurde Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell