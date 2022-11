POL-RE: Datteln: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots) - Beim Queren der Kirchhellener Straße in Richtung "Am Limberg" stürzte und verletzte sich am späten Mittwochabend ein E-Bike-Fahrer aus Bottrop. Der 58-Jährige querte um 22.05 Uhr die Straße fahrender Weise am Fußgängerüberweg und touchierte einen Ampelmast mit seinem Lenker. Daraufhin stürzte er und verletzte sich. Ein Zeuge beobachtete ...

