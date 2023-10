LPI-NDH: berauschter Pedelecfahrer ohne Pflichtversicherung

Nordhausen (ots) - Am 27.10.2023 / 23:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Leinefelder Bahnhofstraße eine 32jährige polizeibekannte männliche Person. In dessem Umfeld wurde ein ungesichert abgestelltes und fahrbereites schwarzes Pedelec "Kayza Hydric 4" festgestellt, welches der Person zuzuordnen ist. Für dieses konnte er keinen Eigentumsnachweis erbringen. Da die Person zudem mehrfach schon wegen Diebstahls von Fahrrädern in Erscheinung getreten ist, ...

