Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb gestellt

Nordhausen (ots)

Am 27.10.2023 / 23:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Leinefelder Bahnhofstraße eine 32jährige polizeibekannte männliche Person. In dessem Umfeld wurde ein ungesichert abgestelltes und fahrbereites schwarzes Pedelec "Kayza Hydric 4" festgestellt, welches der Person zuzuordnen ist. Für dieses konnte er keinen Eigentumsnachweis erbringen. Da die Person zudem mehrfach schon wegen Diebstahls von Fahrrädern in Erscheinung getreten ist, wurde gegen die Person Anzeige erstattet und das Pedelec sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des 32jährigen wurden auch noch diverse Drogen aufgefunden und sichergestellt. Auch hierfür wird er sich im Rahmen einer separaten Anzeige zu verantworten haben.

Am 28.10.2023 / 00:40 Uhr beobachtete ein Zeuge den 32jährigen Täter, als dieser im Leinefelder Schlehenweg ein ungesichert abgestelltes Fahrrad entwenden wollte. Durch lautes Rufen konnte er den Dieb davon abhalten. Der 32jährige bedrohte und beleidigte den Zeugen. Danach entfernte er sich vom Tatort. Auch in diesem Fall wurde gegen die Person Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell