LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 27. zum 28.10.2023 brachen unbekannte Täter in 6 Gärten der Gartenanlage "Am Klüschen" in Birkungen ein. Dort wurden Lauben und Schuppen aufgebrochen und Lebensmittel, Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von geschätzten 1.000,-EUR entwendet. Der entstandene Sachschaden wurde auf bis zu 2.000,-EUR angegeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

