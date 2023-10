POL-VIE: Pkw in Brand gesetzt - Polizei Viersen sucht Zeugen

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - Sowohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag als auch in der darauffolgenden Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in die Lagerhallen des Bauhofs auf dem Tackweg in St. Tönis ein. In beiden Fällen öffneten Sie gewaltsam ein Stahltor und gelangten so auf den Innenhof des Geländes. Dort hebelten Sie jeweils zwei Stahltüren auf und verschafften sich so Zutritt in die Fahrzeughalle und ...

