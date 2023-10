Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche an zwei Tagen - die Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Sowohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag als auch in der darauffolgenden Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in die Lagerhallen des Bauhofs auf dem Tackweg in St. Tönis ein.

In beiden Fällen öffneten Sie gewaltsam ein Stahltor und gelangten so auf den Innenhof des Geländes. Dort hebelten Sie jeweils zwei Stahltüren auf und verschafften sich so Zutritt in die Fahrzeughalle und den Heizungsraum.

In der Fahrzeughalle öffneten sie anschließend diverse Stahlkäfige, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren. Aus diesen und den geparkten Fahrzeugen entwendeten sie letztlich eine Vielzahl an Arbeitsgeräten. Der Schaden der entwendeten Arbeitsgeräte beläuft sich auf einen fünfstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie in einer der beiden Nächte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tackwegs gemacht? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (981)

