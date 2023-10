Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen im Kreis Viersen

Kreis Viersen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende nahmen die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Viersen mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Verkehrsteilnehmerinnen oder -teilnehmern im Kreisgebiet auf. Freitagnacht um 23:50 Uhr wisch ein 41-jähriger Autofahrer aus Kempen auf der L39 in Richtung Viersen einem Tier auf seiner Fahrspur aus. Durch das Manöver verlor er die Kontrolle und fuhr gegen die gegenüberliegende Leitplanke. Zeugen riefen umgehend die Polizei. Der schwerverletzte 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitagmittag um 15:15 Uhr kollidierten in 11-jähriger Viersener auf einem Fahrrad und eine 56-jährige Autofahrerin im Einmündungsbereich der Bücklerstraße und Wasserstraße in Dülken. Der Junge wollte die Straßenseite wechseln, sah jedoch nicht, dass die Ampel für ihn rot zeigte. Die Autofahrerin, die auf der Bücklerstraße in Richtung Mühlenberg unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Für sie war die Ampel laut mehreren Zeugen grün. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß. Der Junge wurde leicht verletzt und durch ein Rettungsteam in ein Krankenhaus gebracht.

Samstagvormittag verlor ein 32-jähriger Motorradfahrer auf der B221 in Bracht um 11:45 Uhr auf Grund eines blockierenden Vorderrades beim Bremsen die Kontrolle über sein Zweirad. Er fiel auf den Asphalt, rutschte einige Meter über diesen und verletzte sich schwer. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wenige Stunden später fuhr ein 37-jähriger Nettetaler einen 75-jährigen Pedelec-Fahrer aus Nettetal auf der Dülkener Straße in Breyell, dortiger Autobahnabfahrt der A61, an. Der 37-Jährige fuhr mit dem Auto um 15:30 Uhr die Abfahrt runter und traf den Pedelec-Fahrer. Dieser kam zu Fall und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Auch er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Zu einem weiteren Unfall kam es in Tönisvorst auf der Straße 'Auf Rothenfeld' um 17:25 Uhr. Ein 73-jähriger Radfahrer aus Tönisvorst stürzte beim Hochfahren auf einen Gehweg ohne Fremdeinwirkung. Leichtverletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /cb (978)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell