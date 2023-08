Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped verunfallt in einer Kurve

Schmorda (ots)

Am gestrigen Tage kam es gegen 14:30 Uhr auf der Straße zwischen Schmorda und Ranis zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger fuhr mit seiner Simson S51 von Schmorda in Richtung Ranis. Mit an Bord war eine 14-Jährige. In einer Linkskurve kamen beide aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzten. Dabei verletzten sie sich leicht und wurden zur genaueren Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden.

