Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Windkraftanlage beschädigt und Kabel gestohlen

Schmieritz (ots)

In der Zeit vom 11.08.2023, 16:00 Uhr bis zum 13.08.2023, 15:15 Uhr brachen unbekannte Täter in die Windkraftanlage, welche sich in der Nähe von Schmieritz befindet, ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren eines Windrades und stahlen mehrere Meter Kupferkabel. Der an der Anlage entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0210412 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 oder der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

