Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in eine Fahrradwerkstatt

Mountainbike entwendet

Am Donnerstag (22. Juni 2023) gegen 01:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Fahrradwerkstatt an der Molkereistraße ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Anschließend entwendeten die Unbekannten ein hochwertiges, mattschwarzes Mountainbike der Marke Canyon. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

