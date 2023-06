Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Hinweise zu Pedelec und E-Bike Trainings

Kreis Kleve (ots)

Wer mit Vorsicht und Rücksicht und einer defensiven Fahrweise im Straßenverkehr unterwegs ist, trägt viel dazu bei, Verkehrsunfälle zu verhindern.

In der Woche vom 12.06.2023 bis 18.06.2023 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 1526 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten während dieser Kontrollen 70 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es meist um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.

Sechs Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vor; in ebenfalls sechs Fällen wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Vormittag des 15.06.2023 kontrollierte ein Motorradpolizist in Kranenburg den Fahrer eines Motorrollers, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h den Radweg der Bundesstraße 9 in Richtung Tütthees befahren hatte. Die Gründe für das Anhalten lagen auf der Hand: Der Fahrer trug weder einen Helm noch war an dem Roller ein Kennzeichen angebracht. Bei der Überprüfung wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und der Roller nicht versichert war. Gegen den Fahrer aus Kranenburg wurde eine Strafanzeige vorgelegt. Außerdem wurde die Weiterfahrt durch die Beamten untersagt.

Auch das Verhalten von Radfahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei 30 Mal bei den Schwerpunktkontrollen mit Verwarnungsgeldern.

Die nächsten Termine für unsere kostenlosen und sehr interessanten Pedelec und E-Bike Trainings sind am 22.06.2023 in Straelen am Schulzentrum, am 23.06.2023 in Wachtendonk an der Skateranlage und am 03.07.2023 in Rees an der Realschule.

Radfahrende, die beabsichtigen sich ein Pedelec zuzulegen, sind ebenfalls willkommen, da die Beamten der Verkehrsunfallprävention wertvolle Tipps geben können, worauf man beim Kauf eines Pedelecs achten sollte. Informationen und Anmeldung unter 02821/504 1542 und 1547 oder per Mail an vsb.kleve@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell