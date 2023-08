Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Bäckerei

Pößneck (ots)

In der Zeit vom 12.08.2023, 11:00 Uhr bis zum 13.08.2023, 07:15 Uhr brachen unbekannte Täter in Pößneck in der Poststraße in eine dortige Bäckerei ein. Nachdem der/die Täter sich Zugang zum Gebäude verschaffte, wurden mehrere Räume durchwühlt. Die Tathandelnden stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und verließen unentdeckt den Tatort. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0210187 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 oder der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

